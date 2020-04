A la Une ... Seulement 8° au volcan à 18heures, prévisions fraîches pour la nuit et pour mercredi

Le ciel dégagé permet une chute rapide de la température dans les hauts. A Bellecombe la température a plongé de 16.2° à 17heures à 8° à 18heures. Une minimale absolue inférieure à 5° est possible. Prévisions pour la nuit du 28 au 29 Avril



Soirée fraîche ou même froide en haute altitude. Petit matin qui pique dans les hauts.



➡️ Le quart Sud-Est reste sur la trajectoire d'un peu d'humidité charriée par les alizés. Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé.

Les thermomètres baissent rapidement ] depuis le coucher du soleil. A titre d'exemple la Route Forestière des Tamarins(1790m, station de MétéoR OI) affiche déjà moins de 10° à 18h quand dans le même temps la température sous abri est déjà tombée à 8° au volcan( station Météo France).



🎏 Les vents faiblissent mais restent sensibles de Saint-Jo à la Pointe au Sel et de Sainte Rose à Saint-Denis.



🌊 La mer reste forte au déferlement entre la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Louis.



🌡️ Les températures minimales sont le plus souvent assez nettement inférieures aux normales. Il fait bien frais sur l'île avec des minimales comprises entre 18° et 22° sur le littoral. Sur les pentes elles voyagent entre 13° et 18° suivant l'altitude. Proches de 10/12° dans les cirques, inférieures à 9° à la Plaine des Cafres , pour des minimales absolues comprises entre 4° et 7° dans les régions du Maïdo et du volcan.





Prévisions pour la journée du mercredi 29 Avril



➡️ En début de matinée: le quart Sud-Est de l'île reste exposé à un temps potentiellement humide.

Ailleurs le soleil tropical a un accent automnal mais finit par vaincre la fraîcheur caractérisée du début de matinée.



En cours de matinée le gris gagne du terrain sur les pentes et dans l'intérieur mais l'ensoleillement se maintient sur le littoral .



➡️ L'après-midi en dehors du Sud-Est de l'île qui reste exposé à l'humidité ailleurs le temps varie de nuageux et assez frais à ensoleillé et agréable.



🎏 Les rafales atteignent des vitesses de 50/55km/h entre Saint-Jo et Saint-Louis et sur le Nord de l'île . Le vent est plus modéré sur l'Est. En journée il remonte les côtes Sud-Ouest jusqu'à Saint-Leu puis la Saline et l'Hermitage.



🌊 La mer demeure houleuse de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table et agitée par le vent sur les côtes Nord-Est et Nord.

La température du lagon est voisine de 27/28° .



🌡️ Les températures maximales sont un peu justes pour saison. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h34 le 29 -- Coucher du soleil : 17h56 le 29



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1018.1 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 27 La Bretagne (238m) 27 La Montagne/Brises 28 Le Port 29 Saint Paul 28 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 29 Tan Rouge 24 Colimaçons 23 Étang Salé Les Hauts 22 Les Makes 21 Pont Mathurin 28 Pierrefonds 27 Terre Rouge 28 Trois Mares, Tampon 26 Saint Joseph 27 Le Baril 26 Sainte Rose 26 Saint Benoit 27 Saint André 26/27 Volcan 19 Maïdo 17 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 20 Cilaos 23 Mare à Vieille Place 22 ➡️ Le quart Sud-Est reste sur la trajectoire d'un peu d'humidité charriée par les alizés. Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé.Les thermomètres baissent rapidement [comme anticipé ce matin ] depuis le coucher du soleil.faiblissent mais restent sensibles de Saint-Jo à la Pointe au Sel et de Sainte Rose à Saint-Denis.reste forte au déferlement entre la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint Louis.sont le plus souvent assez nettement inférieures aux normales. Il fait bien frais sur l'île avec des minimales comprises entre 18° et 22° sur le littoral. Sur les pentes elles voyagent entre 13° et 18° suivant l'altitude. Proches de 10/12° dans les cirques, inférieures à 9° à la Plaine des Cafres , pour des minimales absolues comprises entre 4° et 7° dans les régions du Maïdo et du volcan.➡️le quart Sud-Est de l'île reste exposé à un temps potentiellement humide.Ailleurs le soleil tropical a un accent automnal mais finit par vaincre la fraîcheur caractérisée du début de matinée.le gris gagne du terrain sur les pentes et dans l'intérieur mais l'ensoleillement se maintient sur le littoral .➡️en dehors du Sud-Est de l'île qui reste exposé à l'humidité ailleurs le temps varie de nuageux et assez frais à ensoleillé et agréable.atteignent des vitesses de 50/55km/h entre Saint-Jo et Saint-Louis et sur le Nord de l'île . Le vent est plus modéré sur l'Est. En journée il remonte les côtes Sud-Ouest jusqu'à Saint-Leu puis la Saline et l'Hermitage.demeure houleuse de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table et agitée par le vent sur les côtes Nord-Est et Nord.La température du lagon est voisine de 27/28° .sont un peu justes pour saison. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h34 le 29 --17h56 le 29🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1018.1

Températures maximales les plus basses du mois enregistrées ce mardi 28 Avril 2020 dans les stations de MétéoR Océan Indien En degrés Celsius.

LA BRETAGNE 25.3

RAVINE A MALHEUR 26.0

SAINT PAUL CENTRE 27.5

TAN ROUGE 23.3

PITON SAINT LEU 24.1

SAINT LEU-ENTRE DEUX 22.6

ETANG SALE LES HAUTS 21.4

LES MAKES 19.7

PIERREFONDS 26.1

BASSIN PLAT 25.5

BERIVE 23.9

LANGEVIN 25.4

VINCENDO 24.4

LE BARIL 25.1

MATOUTA ECOLE 22.6

LA CRETE 20.2

LE TREMBLET 23.4

NOTRE DAME DE LA PAIX: 16.8

BAGATELLE 23.8

ESPERANCE LES HAUTS 21.3

18heures: cumuls de pluie des dernières 24heures dans les stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Alizés modérés et frais sur les Mascareignes.



17h27: le Maïdo toise la mer de nuages. PATRICK HOAREAU Lu 165 fois







Dans la même rubrique : < > Confinement: Des Réunionnaises victimes de violences n’arrivent pas à joindre le 3919 [Vidéo]Un dixième décès du Covid-19 : l'île Maurice rend hommage au Dr Bruno Cheong