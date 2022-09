A la Une . Saint-Pierre : Deux jeunes cambrioleurs interpellés les bras chargés

Lundi après-midi, un majeur et un mineur se sont introduits dans une maison et ont été pris en flagrant délit par les policiers. Par PB - Publié le Mardi 13 Septembre 2022 à 18:02

Les deux jeunes ont escaladé la facade de la propriété dans le secteur de la Ravine des Cabris pour y voler du zamal avant de voir qu’ils pouvaient également s’introduire dans la maison.



Parfum, iPod, clé, monnaie…ils quittent la maison les bras chargés, ne se doutant pas que les policiers de Saint-Pierre se tenaient prêts à les interpeller.



Les forces de l’ordre ont en effet été alertées par le propriétaire qui, pour protéger ses biens, avait installé un système de surveillance connecté.



Placés en garde à vue, les deux jeunes ont été déférés ce mardi. Le majeur devra répondre de ces faits ce mercredi en comparution immédiate. Le mineur, plus particulièrement connu de la police pour ce même type de faits, sera prochainement présenté devant un juge des enfants.