Reconnaissance de l’état de calamité agricole suite au passage Fakir

Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a autorisé l’intervention du fonds de secours le 10 juillet dernier pour indemniser les agriculteurs sinistrés suite au passage de la tempête Fakir.



À partir des enquêtes de terrain réalisées et du rapport validé par le comité départemental d’expertise, le préfet de La Réunion a pris un arrêté préfectoral le 13 juillet 2018 reconnaissant l’état de calamités agricoles suite au passage de FAKIR pour toutes les filières agricoles sur le territoire des 15 communes suivantes : Sainte-Rose, Saint-Benoît, Bras-Panon, Saint-André, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Saint-Leu, les Avirons, Etang-Salé, Saint-Louis, Entre-Deux, Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe.



Les dossiers de déclarations de pertes pour les demandes d’indemnisation au titre du fonds de secours outre-mer (FSOM) sont à retirer dans les mairies ou dans les points verts de la Chambre d’Agriculture pour les agriculteurs qui ne sont pas en organisations de producteurs.



Pour les agriculteurs adhérents à une organisation de producteurs, les dossiers seront à retirer auprès de leur organisation de producteurs.



Les dossiers devront être déposés au plus tard le lundi 13 août en mairie ou auprès de l’organisation de producteurs pour une transmission à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion où ils seront instruits, puis transmis au ministère des Outre-mer pour règlement.