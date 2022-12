La grande Une Rallye des 1000 km : Thierry Law-Long en route pour la légende

Le "Chinois Volant" s'apprête à devenir le tout premier quintuple champion de La Réunion des rallyes de l'Histoire lors de la dernière course de la saison.



Par Baradi Siva - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 12:27

Le Rallye des 1000 km qui se déroule ce week-end entre Le Tampon et Saint-Pierre fera partie de l'histoire. Si Thierry Law-Long termine sans encombre dans les premières places du classement, il sera sacré quintuple champion de La Réunion des rallyes. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la catégorie reine du sport automobile de l'île.



Le "Chinois Volant" est déjà le seul pilote à avoir remporté quatre titres d'affilée. Mais d'autres grands noms ont aussi remporté la couronne à quatre reprises : Olivier Payet, Malik Unia, Pascal Ardouin et Tony Ricquebourg. Thierry Law-Long pourrait se retrouver seul au sommet du classement avec cinq championnats remportés à la fin de ce week-end.

Une balade de santé pour être sacré ?



Thierry Law-Long est loin en tête au championnat de La Réunion des rallyes 2022. Il remportera son cinquième titre s'il finit dans les cinq premiers. Il n'a que 3 autres concurrents dans la même classe que lui.



Mais si le "Chinois Volant" rencontre des difficultés et termine le Rallye des 1000 km au-delà de la cinquième place, le championnat pourra être remporté par Gianni Barret ou Stéphane Sam-Caw-Frève en cas de victoire de l'un d'entre eux. Un abandon, ce qui serait une véritable surprise pour un pilote aussi régulier qu'un métronome, encadré par une équipe de mécaniciens tout aussi pointus, relancerait totalement la course au titre.

SCF : Finir en apothéose ?



Au-delà d'une possible victoire historique de Thierry Law-Long, d'une polémique autour du classement final du Tour Auto, la saison 2022 du championnat de La Réunion des rallyes aura aussi été marquée par le retour sur la plus haute marche du podium de Stéphane Sam-Caw-Frève.



Grièvement blessé dans un accident de moto il y a quelques années, il était revenu sur le plateau sans retrouver les sommets des classements. Une sortie de route spectaculaire l'année dernière a aussi ralenti sa progression. Mais le déclic est survenu cette année et Stéphane Sam-Caw-Frève est de nouveau aux avants-postes avec une victoire sur la dernière course, le Rallye de Saint-Joseph. SCF, qui a retrouvé de sa superbe, est le favori pour le Rallye des 1000 km face à un Thierry Law Long qui doit lui s'assurer avant tout de finir la course.



