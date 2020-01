Météo RODRIGUES: la tempête DIANE passe au Sud-Ouest, Avis de Vent Fort de Forte Houle, bulletin de MMS

Météosat à 18h15: Rodrigues se trouve en bordure Nord des nuages actifs(rouge et rouge foncé).



Météosat à 8h30 ce matin. NB: R=Rodrigues. Special Weather Bulletin Sat, Jan 25, 2020



COMMUNIQUE SPECIAL POUR RODRIGUES EMIS À 16H10 CE SAMEDI 25 JANVIER 2020



UN AVIS DE FORTE HOULES ET DE VENT FORT EST EN VIGUEUR À RODRIGUES VALABLE JUSQU' À 10H00 DIMANCHE 26 JANVIER 2020.



Durant les dernières heures la tempête tropicale modérée, DIANE à changé sa trajectoire. Elle se déplace maintenant vers l'est à environ 30 km/h.

Sur cette nouvelle trajectoire DIANE s'approche de Rodrigues et pourrait passer à environ 100 km au sud de l'île.

Le temps sera très venteux sur l'île . Le vent se renforcera davantage du nord pour atteindre des rafales de l'ordre de 100 km/h dans la soirée.

La mer sera très forte et houleuse et les sorties en mer sont déconseillées.

Des conseils pratiques :

Il est fortement conseillé au public de

i) faire attention aux débris volants, notamment des branches détachées ou des arbres susceptibles d'être déracinés

ii) éviter les manœuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur.

iii) être très prudent sur les routes en raison de vent de travers.

➡️ La pluviométrie durant les dernières 24 heures du 24 Janvier 2020 à 16h00 jusqu'au 25 Janvier 2020 à 16h00 :

Pointe Canon : 4.1 mm

Plaine Corail : Trace.

Citronelle : 5.2 mm.

Patate Theophile : 2.2 mm.

Montagne du Sable : 2.0 mm.



➡️ Prudence !





Météo974

M974World

Zinfos974Météo ➡️ MMS/Vacoas a émis un bulletin spécial pour Rodrigues:Sat, Jan 25, 2020Durant les dernières heures la tempête tropicale modérée, DIANE à changé sa trajectoire. Elle se déplace maintenant vers l'est à environ 30 km/h.Sur cette nouvelle trajectoire DIANE s'approche de Rodrigues et pourrait passer à environ 100 km au sud de l'île.Le temps sera très venteux sur l'île . Le vent se renforcera davantage du nord pour atteindre des rafales de l'ordre de 100 km/h dans la soirée.Il est fortement conseillé au public dei) faire attention aux débris volants, notamment des branches détachées ou des arbres susceptibles d'être déracinésii) éviter les manœuvres sur les toits des bâtiments et d'autres structures en hauteur.iii) être très prudent sur les routes en raison de vent de travers.➡️4.1 mmTrace.5.2 mm.2.2 mm.2.0 mm.➡️ Prudence ! PATRICK HOAREAU Lu 302 fois







Dans la même rubrique : < > Tempête Diane: L'alerte orange est levée [Météo France] La tempête tropicale DIANE à 450km de La Réunion , seul le nord de l'île à l'abri des fortes rafales