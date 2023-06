Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Participez à la 5e édition du concours photos “Les zones humides de La Réunion” Le concours photos sur les zones humides de La Réunion revient. En effet, la Régie RNNESP, organisme gestionnaire du site de l’Étang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide d’importance internationale Ramsar, et ses partenaires organisent la 5ème édition du concours photo sur les zones humides réunionnaises. Gratuit, il est ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels, à partir de 12 ans, du 5 juin au 5 octobre 2023.



La Réunion, une terre de zone humide

À La Réunion, les zones humides sont partout. D’une très grande diversité de milieux (étang, mares, embouchures de rivieres et ravines…), ces écosytèmes naturels ou artificiels abritent une flore riche (fou- gères, cypéracées, aracées, malvacées…), une faune d’exception (oiseaux, insectes, mammifères, pois- sons…) et des paysages inédits. Dans le cadre du concours, les photographes peuvent se rendre au Bas de la Rivière Saint-Denis, à l’embouchure de la Rivière Saint-Etienne, à la la pandanaie à la Plaine des Palmistes, dans les étangs littoraux (du Gol à Saint-Louis, Bois Rouge à Saint-André), au Grand Etang à Saint-Benoît, dans les hauts de Saint-Paul ainsi qu’au niveau des récifs coralliens pour capturer les plus belles images de zones humides.

6 catégories et 9 prix à remporter

Le concours photo comprend 5 catégories :

Pour cette année le concours s’enrichit d’une catégorie supplémentaire (avifaune). Ainsi ce sont 6 caté- gories qui permettront aux photographes d’exprimer leur talent :

– AVIFAUNE : Photographie d’une espèce d’oiseau présente dans une zone humide de La Réunion.

– FAUNE : Photographie d’une espèce animale, (sauf les oiseaux), présente dans une zone humide de La Réunion.

– FLORE : Photographie d’une espèce végétale présente dans une zone humide de La Réunion.

– PAYSAGES ET ESPACES NATURELS : Photographie d’ambiance d’un paysage d’une zone humide de La Réunion.

– MACRO : Photographie d’une espèce issue de la micro faune (insectes, papillons, libellules, araignées, escargots…) vivant dans les zones humides de La Réunion.

– NOIR ET BLANC : Photographie artistique en noir et blanc d’une zone humide de La Réunion.

9 prix seront décernés lors de la cinquième édition d’Intermèdes Nature – Festival du film de nature de La Réunion, au mois de novembre 2023 et répartis ainsi : 1 prix par catégorie, 1 grand prix toute catégorie, 1 prix Jeune public (12 à 17 ans) et 1 prix du public (votation par sur internet en novembre 2023).

Les photos doivent être envoyée à concoursphoto@reserve-etangsaintpaul.fr

La date limite de participation est fixée au 5 octobre 2023 à 23h59 (Heure de La Réunion).

Une remise de prix et une expo photos

Les résultats seront prononcés à Lespas culturel Leconte de Lisle lors de la cinquième édition d’Inter- mèdes Nature – Les nuits du film de nature de La Réunion.

Les photos primées seront exposées sur l’année 2023 à la Maison de la RNN Etang de Saint-Paul.

