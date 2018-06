Marasme à l'école JP Sartre de la Ravine des Cabris

Une nouvelle fois, l'école JP Sartre de la Ravine des Cabris revient dans la lumière des médias.



Mais cette fois-ci le sujet est sérieux et il est temps de prendre des décisions et d'agir comme il se doit pour le bien de nos marmailles.



La plus grande école de France se porte mal, oubliée par les services de la mairie et de l'état, délaissée, blessée et mourante.



Nous, parents, nous nous demandons bien à quand ces travaux de rénovation et de construction tant promis, il y a déjà cela quelques années.



Toutes les écoles de St Pierre ont été rénovées, agrandies, d'autres construites à neuf. Nous les observons toutes, les yeux hagards, et nous attendons sagement notre tour...



Quelle est cette poisse qui nous pèse, d'où vient ce mépris, oui le mot n'est pas fort, pourquoi sommes nous aussi discriminés ?



Oh, notre école a vu quelques avancées, pou bouche not zieux... Des tapis de sol dans les classes, installés au compte goutte, tapis loin d'être parfaits, ramassant très souvent de la poussière.... deux tables extérieures... des étagères pour livres... bref des bricoles ici et là... Mais tout cela est insignifiant devant l'essentiel !



Les bâtiments sont du Moyen Age, les peintures suintantes, les morceaux de béton pleuvent dans certaines classes, des joints de dilatation en laminé tombent dans les couloirs, les compteurs électriques sautent à la moindre surtension ainsi que les brasseurs d'air, des murs intérieurs dégoulinent lors des pluies, bref ce n'est pas la joie !



Quant à la salle qui joue le rôle de salle de matériel de sport, il faut le voir pour le croire, c'est juste 3m2 de débarras, sous un escalier, un lieu où les élèves n'ont pas le droit de pénétrer car les fameux compteurs s'y trouvent ! Le débarras de la peur, si exigu qu'il est difficile de s'y frayer un chemin pour atteindre les matériels désirés...



Le décor n'est jusque là pas très rose, attendez, le summum est à venir ! Notre chère école fut cambriolée durant les vacances australes, en janvier, les voyous ont tout pris, matériels de sport, informatique et j'en passe...



Ces écervelés ont surtout massacré l'une des deux photocopieuses du bureau, une machine dernier cri, très performante, on se demande dans quel intérêt. Depuis, il ne reste qu'une seule photocopieuse dans l'école la plus vaste de France. Imaginez donc l'exaspération des enseignants et notre colère et cela depuis cinq longs mois !



L'avenir de nos gamins tient aujourd'hui au bon vouloir de la mairie pour remplacer cette machine si essentielle.



Bien sûr des demandes ont été faites, courriers et mails successifs, qui restent lettre morte....



Sachez chers amis que dans la moindre petite école, de huit à douze classes, il y a au minimum deux photocopieuses, faites donc le calcul...



Bref, ajoutez à ceci qu'aucune plainte n'a pas été déposée par la mairie qui a constaté les faits, la racaille du quartier n'a donc aucun souci à se faire puisqu'elle n'est point recherchée...



Aujourd'hui, rien ne va plus, les personnels de la mairie dans l'école sont réduits en peau de chagrin... Réduction massive au niveau de la surveillance entre midi et 14h…. Scandale, la sécurité est menacée, nos gamins sont en danger...



Les classes ne sont plus nettoyées, seules trois dames de nettoyage au lieu de dix il y encore un trimestre, font de leur mieux. Elles ne peuvent rien les pauvres, elles espèrent que les enfants dans les classes soient disciplinés et civiques...



Bref, dernières infos, il ne reste plus qu'un seul jardinier dans la cour, l'autre non remplacé selon les humeurs de la mairie..... Sans oublier que le poste d'aide informatique a été depuis longtemps supprimé et oublié depuis.... Et que l'on ne parle plus de B2I pour nos marmailles....



Pour finir, et là c'est le comble, la secrétaire aussi a disparu, contrat non renouvelé. Mais non, la vie continue, même dans la plus grande école de France, on n'en a pas besoin... Pourquoi faire ?



Voilà chers amis parents et observateurs, l'état de délabrement de cette école de la république ! Notre colère est légitime, nous liste FRAPE majoritaire au sein de l'école, nous exigeons que la situation s'améliore et vite pour l'avenir de nos enfants !



Mairie et Etat doivent prendre leurs responsabilités !



Les parents d'élèves de la FRAPE