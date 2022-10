Actu Ile de La Réunion Les USA sont-ils des "profiteurs de guerres "?

C'est l'accusation d'un député européen contre les producteurs de gaz liquéfié qui ne veulent pas faire jouer la solidarité politique entre alliés contre la pression russe en matière de pétrole...L'Europe s'est mise sous la dépendance de la Norvège et des USA en matière d'importation de gaz...pour faire face à sa situation pendant l'hiver.

L'Europe demande un geste commercial aux Américains pour garder les prix pareils à ceux d'avant la période de crise. Une fin de non recevoir des producteurs américains...ndlr.à chacun sa merde! L'Amérique a la capacité d'assurer la livraison du produit mais saigne à blanc l'Europe. Une guerre énergétique indexée sur la guerre réelle qui oppose la Russie à l'Ukraine. Le col roulé façon Jupiter c'est pour toute la saison...A vos pyjamas ! En plus de la crève ce sera le moral dans les chaussettes.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La pénurie de puces électroniques se poursuit et pénalise l'industrie automobile. Renault lourdement penalisé..dans sa chaîne de production mais pas que. ..Les prix des médicaments génériques explosent à cause des prix à la production. L'Europe va tousser sans médicaments pour se soigner de ses quintes de toux. C'est la bonne gestion de l'Europe qui n'arrive pas à anticiper. Bonne nouvelle : Google sort son Pixel A7... ( Made in Google)pour compléter sa gamme et les versions précédentes, A4...A6 . Prix hautement compétitif avec le iphone. (Je lance une cagnotte pour mon cadeau de fin d'année, afin de UP grader .) Question de standing ! Ndlr...la puissance américaine a toujours su faire tourner tout à son avantage. C'est sa marque de fabrique..la vieille Europe acculée à la résilience, peine! C'est un monde lunaire se contentant de vendre sa morale et ses vertus.



