Finale de la Coupe de France : Les joueuses du FC Fleury 91 et leur entraineur Fabrice Abriel face au PSG

Le surprenant FC Fleury s'était imposé en demi-finale aux tirs au but et a remporté la victoire face à l'Olympique Lyonnais. La finale est à suivre ce samedi 4 mai 2024, à 17 H (heure Réunion), sur beIN Sports et France 4.