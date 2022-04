A la Une . Le sommeil agité du volcan

Le Piton de la Fournaise montre des signes d’agitation. Outre des séismes modérés, une inflation sommitale et des émissions de CO2 ont été constatées. Par NP - Publié le Samedi 16 Avril 2022 à 15:04

Le volcan, entré en éruption le 22 décembre 2021 et rendormi le 17 janvier dernier, a le sommeil agité. L’OVPF a confirmé dans le journal de Réunion La 1ère une accumulation de magma dans le réservoir.



Une phase préparatoire d’éruption qui dure depuis 3 mois et peut durer plusieurs mois encore, indique Aline Peltier, directrice de l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.



Si les séismes sont modérés, les signes sont davantage révélateurs quant aux déformations en zone sommitale et en champ lointain mais aussi aux émissions de CO2 dans le sol.

Les éboulements observés seraient davantage liés aux intempéries.