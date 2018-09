Le salon des métiers de l’automobile attire près de 700 jeunes et demandeurs d’emploi

La 2e édition d’AUTO-JOBS, le Salon de recrutement de l’automobile, a été un succès. Ce salon des métiers, organisé par les adhérents de la branche automobile du SICR (Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion), s’est tenu ce jeudi 6 septembre à La Cité des Arts de Saint Denis. L’objectif : booster l’employabilité et, en parallèle, mettre en lumière les métiers de l’automobile. Plus de 40 offres d’emploi étaient proposées : vendeurs de véhicules, mécaniciens, réceptionnaires et agents de location, entre autres.