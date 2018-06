Courrier des lecteurs Le port de l’uniforme à l’Ecole...Yes !

Lundi midi, sur TF1, pourtant une télé que j’apprécie, était diffusé un reportage sur le port de l’uniforme à l’Ecole Publique. Un pavé lancé par Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale. Celui-ci voudrait étendre cette pratique déjà en vigueur aux Antilles et dans certains établissements privés de la Réunion pour un souci d’équité entre les élèves. Mais qui croyez vous que TF1 interviewa ? La FSU, dont on sait qu’elle est de gauche, et bouffe du curé dès qu’elle le peut……



J’ai eu mes enfants scolarisés dans le public et aussi le privé, à la Réunion. Il faut savoir que la décision de faire porter un uniforme aux élèves du privé, s’est prise en accord, et après sondage, avec les parents d’élèves !



Alors, cela gène qui ? les premiers intéressés étant d’accord ? N’est-ce pas d’abord l’affaire des élèves et des parents premiers concernés ? N’est-ce pas faire preuve de démocratie, voire de laïcité ?



Ces APEL ont , bien sûr, adapté le choix de l’uniforme au goût des élèves qui ont participé aussi à la mise en place du projet.



Pourquoi instaurer l’uniforme ? D’abord pour les même raisons que dans les autres corps uniformisés, dont certains corps de métier, afin de donner le sentiment d’appartenir à un groupe et à l’honorer le mieux possible avec fierté, par un comportement exemplaire.

Pour ce qui est de l’Ecole, Michel Blanquer a voulu gommer les inégalités entre élèves, donc classes sociales, par un dénominateur commun. Son souci : l’égalité entre élèves. Quant on connait l’ « ambiance » dans certains établissements scolaires, autant ne pas attiser le feu par des signes extérieurs d’appartenance à une autre catégorie.



Alors, la sublime FSU, dans sa grande démagogie, évoque le coût annuel de l’uniforme ! ! !



Celle-ci nous prend pour des « zoizos zoreils » ? J’ai personnellement vécu, dans mes premières années d’enseignement en collège, l’arrivée de l’ARS (allocation rentrés scolaire). Pour bon nombre de mes élèves , l’ARS était « nout l’arzen ». Eh oui, cette allocation était alors et encore ce jour, LEUR bourse !



Aujourd’hui, cette allocation varie de 367 à 401 € en fonction de l’âge de l’enfant et sous conditions de ressources. C’est pas une paille, surtout pour une famille nombreuse, dite défavorisée.



Au moment de l’achat des fournitures scolaires et des vêtements des enfants peu avant la rentrée scolaire, ceux –ci ont l’exigence de la qualité : chaussures de marque, sweet de marque, cartable de marque, etc….Bien souvent, le parent, impuissant face à ces exigences, en rajoute de sa poche... Alors la vaste hypocrisie de la FSU est de dire que malgré l’uniforme les inégalités perdurent……Si l’on considère , in fine, le delta entre le coût d’un uniforme pour l’année par enfant, et l’investissement « ordinaire », le parent est gagnant financièrement, et la scolarité de l’élève sera un long cours tranquille.

Alain NIVET, Bellepierre





