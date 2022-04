A la Une . Le Trail du Volcan de retour le 1er mai

La course de 21 km, qui "associe sport et découverte de la région du Piton de la Fournaise", fera son retour le dimanche 1er mai. Par N.P - Publié le Dimanche 17 Avril 2022 à 10:41

Après deux années d'annulation pour cause de Covid, la 7ème édition du Trail du Volcan aura lieu le dimanche 1er mai 2022. Organisée par l'Association REUNION-SPORT avec le concours du Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres, cette course de 21 km s'adresse à tous, des débutants aux athlètes confirmés, âgés de 18 ans au moins.



La course accuse un dénivelé positif réel de 1265m, avec un départ aux Grands Kiosques de la Plaine des Cafres et une arrivée au Pas de Bellecombe Jacob, en passant par la traversée de la Plaine des Sables qui constitue un temps fort dans le déroulement de l'épreuve.



Le Trail du Volcan entend associer sport et découverte de la région du Piton de la Fournaise. Plusieurs sentiers empruntés par les anciens guides et porteurs du volcan constituent ainsi une grande partie du circuit de la course. Cette manifestation "participe à la promotion touristique de la Réunion et met l'accent sur le préservation de notre environnement, notamment des secteurs du Parc National qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO", explique l'organisation qui dans son règlement rappelle que les participants sont tenus de respecter les préconisations du Parc pour limiter l'impact de la course sur les milieux indigènes.



À noter que le nombre de participants autorisé par le Parc National a doublé, passant de 500 en 2014 (année de la 1ère édition) à 1000 depuis 2019. Le Trail du Volcan étant jumelé au Trail de Rodrigues, des représentants de Rodrigues (coureurs et dirigeants) viennent également au Trail du Volcan chaque année dans le cadre de cette coopération.



Des athlètes handisportifs prennent également part à cette manifestation éco-touristico-sportive (athlètes mal-voyant, joëlettes). Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est aussi partie prenante en organisant plusieurs randonnées le jour de la course, baptisées "Les Randonnées du Volcan".



Les inscriptions sont encore ouvertes.