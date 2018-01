Le Tampon : Deux canalisations détériorées à la suite de nouveaux éboulis

Les familles tamponnaises font encore face à des épreuves douloureuses. Hier soir aux alentours de 23h, de nouveaux éboulis sont survenus en rempart et ont à nouveau détérioré significativement les deux canalisations, celle des Hirondelles et du Pont du Diable.



Les secteurs concernés par des coupures d’eau sont les suivants :



- Pont d’Yves

- Bras de Pontho

- Chemin Pétreas Haut et Bas

- SHLMR 17ème

- Chemin Jules Hoarau

- Chemin Statis

- Chemin Picard

- Chemin Armanette

- Chemin Badamier

- Petit Tampon

- Grand Tampon partie haute et basse

- Ville Blanche,

- Ligne d’Equerre

- Léopold Brabant

- Chemin Boissy

- Bérive

- Impasse des Lanternes



La casse impressionnante se situe en flanc de montagne et les ouvriers travaillent dans des conditions difficiles et dangereuses. La Sudeau demande 10 jours de travail pour les réparations.



Dans une situation de grande difficulté, le Maire de St Pierre offre la possibilité de prélever 90 m3 d’eau potable par heure à partir de Pierrefonds. Les travaux pour cela débutent demain et 2 pompes pourront refouler des zones déficitaires à partir de mardi matin prochain.



Le plan citernes est toujours en place avec la possibilité de s’approvisionner en eau dans les stades et aux citernes (zones ci-dessous).



Dans un contexte de si grande difficulté et de crise, le Maire du Tampon demande à la population du Tampon de faire preuve de responsabilité, de solidarité et de civisme. Il faire faire des économies d’eau.



Implantations des citernes :



Bras de Pontho :

Cité Racine

Rue Lamartine

Rue Emile Zola

Eglise Bras de Pontho



Pont d’Yves :

- Chemin des Longoses – Parking Mairie Annexe

- Chemin Cabeu – Parking Ecole Primaire



14ème km

- Intersection Chemin Neuf et rue Sacha Guitry

- Chemin Armanette



17ème km

Intersection Chemin Barbot et allée des Grenadines



12ème Km

- Chemin Statis

Chemin Léon face Collège 12ème km

Rue Maurice Chevalier près du terrain de boule

Chemin Dachery – Rue des Lanternes



Centre-Ville

Cité Badamier – Bd du Général de Gaulle

Rue Frédéric Badré

Cassiopé



Terrain Fleury

Avenue de la République – Lotissement palmiste rouge

Intersection rue Georges Simenon et Impasse Pierre Loti

Rue Edgard Avril – Parking Collège



Petit Tampon

Rue Jean Baptiste Huet – Parking de la poste mairie



Rue Jean Baptiste Huet – Parking Salle des Fêtes



Grand Tampon :

- Chemin Grand Tampon Les Hauts – Ecole primaire



Bérive

Chemin de l’Ecole – Place de l’Eglise

Chemin de la Ligne d’Equerre – Ecole Primaire

Cité Chemin Robin

Chemin Ville blanche

Chemin Léopold Brabant

Chemin Boissy

49 Chemin Ville Blanche

Ecole Ligne d’Equerre



Trois-Mares

- Saint-Expédit

- Saint-Exupéry

- Chemin Portail – Station VITO