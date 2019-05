Le Port: Une piétonne meurt renversée par un automobiliste ébloui par le soleil

Alors qu'elle traversait l'avenue du 14 Juillet 1789, en plein coeur de la ville du Port, vendredi matin, aux alentours de 7h30, une femme de 67 ans a été renversée par une voiture.



Le conducteur de 53 ans est immédiatement sorti de son véhicule. Les secours sont arrivés sur place et ont transporté la femme à l'hôpital. Malheureusement, victime d'un traumatisme crânien et d'une fracture à la hanche, la sexagénaire a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Le conducteur, quant à lui, "a été contrôlé positif aux cannabinoïdes, avec un taux très minime toutefois", confie le JIR. Lors de sa garde à vue, il a confié "avoir été ébloui par le soleil". Il n'a cependant pas été déféré devant le Palais de Justice, notamment car "des témoins ont confirmé que le soleil était particulièrement traître à cette heure de la matinée", souligne de nouveau le journal.



Le quinquagénaire a donc retrouvé sa liberté, avec toutefois une "convocation devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l'emprise de stupéfiants et le manquement à une règle de prudence caractérisé par la présence d'un passage piéton".