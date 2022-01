Communiqué Le Centre d’Education et de Prévention Santé (CEPS) déménage dans les locaux de Gabriel Martin

Le Centre d’Education et de Prévention Santé (CEPS) déménage dans les locaux de Gabriel Martin. Par N.P - Publié le Lundi 17 Janvier 2022 à 11:07

Le communiqué :



A compter du 24 janvier 2022, l’équipe du CEPS aura le plaisir d’accueillir les usagers dans ses nouveaux locaux qui seront situés sur l’ancien site du Centre Hospitalier Gabriel Martin dans les locaux de l’IRM au 29 rue Labourdonnais à Saint-Paul.



Les horaires et jours d’ouverture resteront inchangés et le CEPS accueillera les usagers les :



- Lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 17h

- Mardi et jeudi de 8h30 à 16h

- Et deux samedis par mois de 9h à 12h (voir calendrier 2022 des ouvertures le samedi)



En période COVID, toutes les consultations et dépistages sont sur rendez-vous.



Numéro de téléphone : 02 62 74 23 80



En prévision du déménagement, la structure sera fermée du mercredi 19 au dimanche 23 janvier 2022.



En cas d’urgence, les patients peuvent se rapprocher :



- des urgences gynécologiques du CHOR numéro : 02.62.74.20.85 de 8h30 à 16h00 ou du standard au 02.62.45.30.30

- du médecin traitant pour tout problème gynécologique non urgent. En l’absence de couverture sociale, s’adresser aux urgences du CHOR.

- du CEGIDD NORD ou SUD pour les besoins de dépistage gratuit des IST (voir cartographie des lieux de dépistage)

- des urgences du CHOR pour les urgences liées à un accident d’exposition au sang ou sexuel de moins de 48h

- Pour les demandes d’IVG, s’adresser à un médecin ou une sage-femme conventionnée ou contacter le secrétariat du service de gynécologie-obstétrique au 02.62.74.20.85 (voir cartographie jointe des professionnels et lieux de prise en charge des IVG à La Réunion). En cas d’urgence contacter le 15.



Informations à retrouver sur A compter du 24 janvier 2022, l’équipe du CEPS aura le plaisir d’accueillir les usagers dans ses nouveaux locaux qui seront situés sur l’ancien site du Centre Hospitalier Gabriel Martin dans les locaux de l’IRM au 29 rue Labourdonnais à Saint-Paul.Les horaires et jours d’ouverture resteront inchangés et le CEPS accueillera les usagers les :- Lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 17h- Mardi et jeudi de 8h30 à 16h- Et deux samedis par mois de 9h à 12h (voir calendrier 2022 des ouvertures le samedi)En période COVID, toutes les consultations et dépistages sont sur rendez-vous.Numéro de téléphone : 02 62 74 23 80En prévision du déménagement, la structure sera fermée du mercredi 19 au dimanche 23 janvier 2022.En cas d’urgence, les patients peuvent se rapprocher :- des urgences gynécologiques du CHOR numéro : 02.62.74.20.85 de 8h30 à 16h00 ou du standard au 02.62.45.30.30- du médecin traitant pour tout problème gynécologique non urgent. En l’absence de couverture sociale, s’adresser aux urgences du CHOR.- du CEGIDD NORD ou SUD pour les besoins de dépistage gratuit des IST (voir cartographie des lieux de dépistage)- des urgences du CHOR pour les urgences liées à un accident d’exposition au sang ou sexuel de moins de 48h- Pour les demandes d’IVG, s’adresser à un médecin ou une sage-femme conventionnée ou contacter le secrétariat du service de gynécologie-obstétrique au 02.62.74.20.85 (voir cartographie jointe des professionnels et lieux de prise en charge des IVG à La Réunion). En cas d’urgence contacter le 15.Informations à retrouver sur http://www.chor.re