Laurence Gilibert arrive sur le ZinfosNews

Un renfort de choc et de charme arrive sur le JT de Zinfos. Laurence Gilibert, journaliste à la rédaction de Zinfos 974 actuellement, va également passer devant la caméra afin de présenter le JT. Qui est-elle ? A bientôt 30 ans, la ravissante Laurence a déjà beaucoup bourlingué. Née à la Réunion, originaire de Sainte-Marie, elle a quitté son île à l’âge de 18 ans pour poursuivre ses études, après avoir passé un Bac littéraire au lycée Bellepierre.



Le journalisme est une vocation pour elle tout comme le monde anglo-saxon. Du côté de Nice, elle suit une première année d’études en journalisme au sein d’un programme anglophone. Elle raconte la suite de son parcours :

"Lors de cette année à Sophia Antipolis j’ai pu nouer des contacts, notamment au Canada. L’idée étant toujours de poursuivre mes études en anglais j’ai sauté le pas. J’ai ensuite totalement basculé dans le système canadien. Je suis titulaire d’un master en journalisme de l’Université Concordia. Une Expérience culturelle hors du commun, je me suis fait beaucoup d’amis et également des Réunionnais, qui sont toujours là-bas!".



En 2011, de retour à La Réunion, Laurence rejoint Antenne Réunion en tant que journaliste reporter d’images. Une première expérience du direct et première apparition télévisée qui lui a permis de voyager dans la zone Océan Indien pour l’émission Zone Australe.



Puis de nouveau le Québec l’attire, et elle repart se spécialiser en droit tout en agrandissant son expérience dans le domaine de la production vidéo et documentaire.



La suite ? "Je suis revenue à la Réunion, principalement pour être près de ma famille et par amour pour mon île. Quand on est à la Réunion, on a envie de voyager mais dès qu’on la quitte, on n’a qu’elle en tête. Le beau temps, le douceur de vivre et tous mes repères sont ici".



Le JT ZinfosNews un nouveau défi



L’expérience du direct est un nouveau défi pour elle. "J’ai envie également d’être plus proche des Zinfonautes. Bien sûr je signe déjà tous mes articles et je lis les commentaires comme tout le monde. Mais face à la caméra j’ai vraiment l’impression de parler à mes proches, mes voisins, mes amis directement.



C’est une manière aussi un peu plus naturelle de présenter l’information, comme dans une conversation. D’ailleurs le JT n’est qu’une première étape et je serai sûrement amenée à présenter l’information régulièrement lors de nos Breaking News à venir.



Dès qu’une information nécessitera une prise d’antenne en dehors des horaires de nos JT, un flash info informera notre audience. Ainsi en arrivant sur le site vous aurez directement les dernières informations, traitées et commentées par nos journalistes de terrain".



Le premier JT



"J’ai beaucoup aimé cette première expérience de présentation d’un JT en direct. C’est un autre exercice qu’un direct sur le terrain face à la caméra. Il faut déjà apprivoiser le prompteur, l’éclairage, le positionnement. Heureusement, je ne suis pas toute seule et j’ai pu bénéficier des conseils de toute l’équipe technique et de mes collègues journalistes. Une fois tous ces petits réglages techniques domptés, c’est un véritable plaisir. J’avais vraiment hâte de prendre l’antenne et j’ai également hâte de continuer l’aventure!".



D’autres idées ?



"J’ai également hâte de recevoir du monde sur nos tous nouveaux plateaux, animer des débats, pouvoir également discuter avec nos journalistes sur le terrain... "



