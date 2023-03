A la Une . La Réunion en vigilance Orange fortes pluies et orages à partir de 19 heures

Météo France confirme son bulletin de Vigilance orange pluies et orage à compter de ce samedi 4 mars à partir de 19 heures. Cette vigilance devrait être levée ce dimanche 5 mars à la mi journée. Par LG - Publié le Samedi 4 Mars 2023 à 16:52

Des averses orageuses sont encore attendues sur l'ensemble du département.



Sur les régions Nord, Ouest et Sud, ces précipitations occasionnent des cumuls importants et peuvent s'accompagner de fortes rafales de vent ce qui incite à placer ces régions en vigilance orange.



Ce type de temps instable se maintient au moins jusqu'en matinée de dimanche.



La plus grande prudence est donc de rigueur.