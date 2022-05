A la Une . La Plaine-des-Cafres accueille la 25e messe des motards

La traditionnelle messe des motards prend place sur le site de Miel Vert ce dimanche. L’occasion pour les amoureux des deux-roues de partager leur passion et de rendre hommage aux disparus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 07:35

Si les festivités ont débuté dès hier, c’est ce dimanche que se déroule la désormais célèbre Messe des motards. Pour la 25e année, l’évêque de La Réunion va bénir les conducteurs de deux-roues, venus par milliers pour l’occasion.

Depuis 7h, les motards arrivent sur le site avant le début de la messe à 9H. Les clubs ont déposé leurs fanions dans un bac à sable devant l’Autel.



Comme tous les ans, les motards se rassemblent comme une seule, unique et immense famille. Le visage fermé, ils avancent à l'unisson comme un élan de solidarité envers tous leurs frères partis trop tôt. C’est pour cela qu’un mur du souvenir a été érigé avec le portrait des malheureuses victimes de la route.



À partir de 10h, le site ouvre au public pour assister aux différents animations et concerts. Vers 16h, un écran diffusera le Moto GP du Mans.



​Depuis le début de l'année, six motards et trois scootéristes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises, ce qui fait de ces catégories les plus touchées parmi tous les accidents mortels aux côtés des occupants de véhicules légers ou des piétons.



