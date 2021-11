IEL, mon Marie !

Le pronom "iel", contraction de "il" et "elle", pouvant prendre les formes "ielle" et "iels" ou "ielles", vient d’être ajouté à la version en ligne, dans un premier temps, du dictionnaire… Le Robert bien sûr. Ce mot-valise permet "d'évoquer une personne, quel que soit son genre" , selon la définition proposée. Pour Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert, le dictionnaire ne fait qu’enregistrer un emploi de plus en plus fréquent de ce mot, notamment par les personnes qui ne se reconnaissent pas dans les genres masculin et féminin.



L’entrée de "iel" dans le dictionnaire est saluée comme un véritable progrès sociétal par le fondateur d’une association transgenres. Il déclare : "C'est presque quelque chose d'historique. Le langage fonde l'existence des choses, alors imaginez une situation où votre identité n'est pas exprimable, une situation où on ne peut pas communiquer de façon simple et être compris quand on parle de soi".



Les derniers mots de cet énoncé manquent totalement de pertinence dans la mesure où ils méconnaissent le fonctionnement des pronoms personnels dans la langue française ; et plus particulièrement ceux de la troisième personne. Un petit détour par la grammaire s’impose ici. Il existe une différence fondamentale entre le groupe formé par les deux premières personnes unies par une relation de complémentarité et l’ensemble des troisièmes personnes.



JE est le nom que se donne le locuteur quand c’est de lui qu’il parle ; "Tu" apparaît quand le locuteur parle d’elle-même à la personne à qui il s’adresse. Ainsi, le JE est à la fois la personne qui parle (rôle actif) et celle de qui il est parlé (rôle passif) ; le TU est la personne qui écoute et peut à son tour prendre la parole (rôle actif) et la personne de qui il est parlé (rôle passif). On voit donc que les deux premières personnes, personnes de l’interlocution, s’opposent à la troisième, dont il est seulement parlé, qui n’a donc qu’un rôle passif dans l’acte de langage, ce qui a conduit Emile Benveniste à considérer la troisième personne comme une non-personne. Ce même linguiste, dans un article célèbre intitulé "De la subjectivité dans le langage", fait cette observation fondamentale "C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme SUJET" et cela est rendu possible par l’énonciation de JE : Est "ego" qui dit "ego".



On comprend dès lors, que le pronom IEL, participant de la troisième personne, ne peut répondre aux attentes, certes légitimes, des individus non binaires, à savoir notamment exprimer eux-mêmes leur identité transgenre. Avec IEL, on est parlé, on ne parle pas de soi, contrairement à ce que déclare l’auteur de la citation supra. Seul JE, répétons-le, peut permettre de parler de soi ; mais la morphologie de ce pronom, pourtant indifférente aux genres masculin et féminin, est inapte à exprimer l’identité transgenre.



Ira-t-on vers sa transformation en JIEL, par exemple, pour exprimer la non binarité ?

Pour finir, qu’en est-il des accords de l’adjectif avec le pronom IEL ?

Faut-il dire "IEL est beau" ou "IEL est belle" ? Où trouver une forme qui neutralise les genres ? "Beaulle" par exemple ? Mais quel mot laid ?



J’en suis marri !

IEL, mon Marie !