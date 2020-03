Municipales 2020 Huguette Bello: La liste pour le second tour, inchangée, déposée en préfecture Communiqué de l'équipe d'Huguette Bello en vue du second tour :

En vue du second tour des élections municipales et communautaires du 22 mars 2020, nous avons déposé ce jour, le 16 mars, notre liste en préfecture. Elle reste inchangée.

Vous avez choisi de porter largement en tête notre liste de rassemblement. Je tiens sincèrement et chaleureusement à vous remercier de votre confiance.

Pour Saint-Paul nous restons fidèle à nos engagements et nos valeurs.

L’élection est le moment où chaque citoyen accomplit son devoir essentiel : décider de ce qui est bon pour tous.

Une grande partie de l’avenir de La Réunion se joue ici à Saint-Paul.

Des questions graves se posent : sanitaires et sociales, agricoles et maritimes, environnementales et économiques.

Saint-Paul devra y répondre sans détour.

Le 22 mars, en votant pour notre liste, vous donnerez de l’espoir et un avenir meilleur à Saint-Paul.

Nicolas Payet







