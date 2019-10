La grande Une Européennes à St-Pierre : Des assesseurs filmés en plein bourrage d'urne





Selon deux témoins interrogés par le journal, des falsifications de signatures seraient en outre intervenues lors des dernières municipales, pour favoriser Michel Fontaine - lequel a par ailleurs déjà été condamné en appel en 2012 pour détournements de biens publics et favoritisme. Des bulletins de vote auraient été échangés dans l’urne d’un bureau de vote de Saint-Pierre lors des dernières élections européennes. C'est ce que révèle ce mardi le journal Médiapart , qui s’est procuré plusieurs vidéos et témoignages.Objectif du bourrage d'urne selon le média : favoriser la liste Les Républicains, au détriment de celles du Rassemblement national, de La France Insoumise et de La République en Marche.À la manœuvre, toujours selon Médiapart, deux hommes proches de Michel Fontaine : Jean-Luc Imare, qui aurait reconnu les faits, et Hyacinthe Bovalo, qui a quant à lui tout nié.Selon deux témoins interrogés par le journal, des falsifications de signatures seraient en outre intervenues lors des dernières municipales, pour favoriser Michel Fontaine - lequel a par ailleurs déjà été condamné en appel en 2012 pour détournements de biens publics et favoritisme. Zinfos974 Lu 4638 fois