Étang-Salé: Deux jeunes décèdent dans une coulée de boue

Ce qui devait être une simple tempête tropicale a fait plus de dégâts que prévu. Un drame s'est produit en fin de matinée au Maniron à l'Étang-Salé. Deux jeunes d'une vingtaine d'années se trouvaient dans un bungalow lorsqu'ils ont été ensevelis dans une coulée de boue et de roches. L'un d'entre eux aurait été coincé sous un bananier.



Les secours sur place ont pu les extraire mais il était malheureusement trop tard, l'accès aux lieux étant très compliqué.



Malgré des conditions d'accès difficile, la quinzaine de pompiers mobilisés sur place ont réussi à extraire les deux corps avec l'aide du voisinage.



La boue a pénétré l'arrière de la maison, située sur un terrain en pente. Selon les témoins sur place, plus d'un mètre de boue était encore présent une fois la coulée passée.