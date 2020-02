A la Une . Des averses, des orages possibles surtout sur la moitié Nord de la Réunion

Animation satellite(17heures). Les précipitations modérées avec des foyers orageux circulent au Nord de la Réunion et à l'Ouest de Maurice. Nuit de mardi à mercredi et mercredi



➡️ La moitié Nord de la Réunion est a priori plus exposée au risque pluvio-orageux.

Les orages transitent au Nord de l'île et peuvent toucher ponctuellement le littoral.



Sur la moitié Sud le ciel est couvert mais précipite peu.



🎏 Le vent est faible.



🌊 La mer est agitée en général , la houle de Sud-Est de 1m50 touche toujours les côtes Est et Sud-Est alors qu'un train de houle de 1m50 à 2m rentre sur les côtes Ouest et Sud-Ouest.



➡️ Le risque pluvio-orageux se maintient mercredi. La moitié Nord allant du Port à Sainte Rose en passant par Saint Denis est encore exposée le matin.

L'après-midi et en soirée le risque pluvieux augmente sur la moitié Est de la Réunion.

Tout au long de la journée la moitié Sud est moins exposé aux averses.



➡️ Malgré des périodes d'accalmie avec des éclaircies temporaires le temps humide devrait persister jeudi et vendredi. Le risque orageux se maintient surtout vendredi.



17h51: radar de Trou Aux Cerfs. Les nuages les plus actifs sont au Nord de la Réunion et à l'Ouest de Maurice.

Le ciel sur Saint Denis en fin d'après-midi de ce mardi. PATRICK HOAREAU Lu 577 fois







