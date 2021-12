A la Une .. Covid : 12 cas de variant Omicron confirmés en France

Selon le dernier bilan actualisé de l'agence Santé publique France, la majorité des personnes infectées rentraient d'Afrique. Par NP - Publié le Samedi 4 Décembre 2021 à 09:12





Lundi, un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu. "Des mesures complémentaires" pourraient être prises, a annoncé jeudi le Premier ministre. Les 12 cas de variant Omicron ont été détectés dans au moins 5 régions différentes en plus de La Réunion. Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire et Région Grand Est notamment où cas et cas-contact sont suivis de près, rassurent les autorités. Les patients ont été isolés "avant même les résultats du séquençage".L’impact de ce nouveau variant reste encore à préciser. Le variant Delta, responsable de la cinquième vague en France fait monter pour le moment dans le rouge les indicateurs. Ce vendredi, 11.103 malades du Covid étaient hospitalisés en France, dont 2.058 dans les services de soins critiques. Ils étaient respectivement environ 6.600 et 1.000 il y a un mois.Lundi, un nouveau conseil de défense sanitaire est prévu. "Des mesures complémentaires" pourraient être prises, a annoncé jeudi le Premier ministre.