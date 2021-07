Société Confinement : La Citalis maintient ses services aux horaires habituels

Suite aux annonces du préfet du 29 juillet 2021 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 concernant l’instauration d’un confinement et d’un couvre-feu sur toute l'île à compter de ce jour, CITALIS souhaite informer ses clients du maintien de ses services. Par NP - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 13:22

En tant que Délégataire de Service Public, CITALIS assurera le transport de toutes personnes habilitées à se déplacer et munies des attestations de déplacement dérogatoires. Tous les services seront assurés selon les horaires habituels.



Les Espaces Bus de l’Hôtel-de-Ville de Saint-Denis, du Petit Marché, du Chaudron, de l’Hôtel-de-Ville de Sainte- Marie et de Sainte-Suzanne resteront ouverts aux horaires habituels.

Des changements pourraient néanmoins survenir si des directives futures provenant de la CINOR devaient être données.



Nous invitons notre clientèle à suivre les modalités mises en place par la Préfecture et rappelons aux usagers que le port du masque est obligatoire aux arrêts et dans les bus





Publicité Publicité