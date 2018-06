Brésil: Un ado de 18 ans décède après s'être fait arracher le sexe par un requin tigre

Jose Ernestor Da Silva, âgé de 18 ans, est décédé hier après s’être fait arracher une partie de la jambe et son sexe par une attaque de requin, près de Recife, au nord-est du Brésil. Il a été rapidement emmené à l'hôpital mais les médecins n'ont pas pu le sauver, malgré une amputation



Le jeune homme était en train de nager avec ses amis et son frère en dehors de la zone de baignade surveillée. Les sauveteurs avaient pourtant signalé sur la plage la possible présence de requins au large.



D’après un journal local, l’attaque s’est déroulée alors qu’un sauveteur interpellait la bande pour qu’elle se rapproche de la plage.



Au vu du type de morsure sur la jambe du jeune homme, les médecins ont supposé qu'elle était l'oeuvre d’un requin tigre.



En avril dernier, un homme de 35 ans avait déjà été blessé par un requin, sur la même plage de Recife.



Depuis 1992, 65 attaques de requin ont été recensées dans l’Etat brésilien de Pernambouc, dont Recife est la capitale.