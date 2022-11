Communiqué Bouclier qualité-prix Plus : même nombre de produits (153 produits) au même prix plafond (348€) malgré l’inflation

Celle-ci comporte 153 produits à 348 € qui seront tous disponibles en rayon dans les 61 magasins participant à l’opération dès le 7 novembre prochain.



Comme les années précédentes, une délégation de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) a été associée aux négociations entre les services de l’État et les partenaires suivants :

la fédération régionale des coopératives agricoles (FRCA), l’association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture ARIPA), l’association pour le développement industriel de la réunion (ADIR), la fédération du commerce et de la distribution (FCD), la fédération du commerce associatif et associé le syndicat de l’importation et du commerce de La Réunion (SICR), l’Union Maritime Interprofessionnelle Ile de La Réunion (UMIR).

Les négociations ont notamment permis de conforter le dispositif qui avait été renforcé il y a 2 ans avec le passage de 109 à 153 produits, et ce en dépit des difficultés actuelles.



Il convient également de saluer l’effort de prix (maintien du panier à 348 euros) qui a été consenti par les différents partenaires malgré l’inflation de 7,1 % sur les produits alimentaires qui a touché La Réunion sur les 12 derniers mois selon l’Insee. Maintenir l’effort de prix, c’est faire réellement jouer au BQP son rôle de bouclier.



Au-delà de ce résultat remarquable, les engagements pris par les partenaires dans la nouvelle version du BQP, permettront :



+ de suivi du prix du panier, avec la transmission à l’État, tous les mois, par chacune des enseignes, du niveau des prix des produits et du panier, des volumes de vente par produit, des éventuelles difficultés d’approvisionnement et des ruptures subies, des observations de toute nature sur les dysfonctionnements de marchés ;



+ de produits en rayon, par des efforts d’approvisionnement et de possibilité de substitution avec une garantie sur les volumes négociés entre les fournisseurs et les distributeurs afin de limiter les risques de rupture ;



+ de contrôles des services de l’État pour s'assurer du bon fonctionnement du dispositif et des engagements pris ;



+ de transparence, avec la publication mensuelle d'un communiqué de presse par la préfecture sur l'évolution des prix du BQP, le prix moyen du panier sur le territoire et le respect des engagements.



-----



Retrouvez l'accord de modération ainsi que la liste des produits du BQP+ :



https://nextcloud.pref974.fr/index.php/s/R75H6RwnQ9Sp5SC





