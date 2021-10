Bagarre sur fond d'alcool : Un quinquagénaire mis en examen pour tentative de meurtre

L'auteur présumé des coups de couteau, connu défavorablement des services de gendarmerie et de justice, a été interpellé le soir même. Placé en cellule de dégrisement, il a été ensuite auditionné par les militaires.



Il a été déféré ce dimanche devant le parquet de Saint-Pierre qui a ouvert une information judiciaire. Le quinquagénaire a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé en détention provisoire.



En ce qui concerne la victime, celle ci est toujours hospitalisée mais ses jours ne sont plus en danger.