Activité cyclonique : Deux systèmes actifs, Madagascar menacé

Des systèmes dépressionnaires sont actuellement présents sur le Sud-Ouest de l'océan Indien : Eloïse et Joshua. Ils de présentent pour l'instant pas de menace pour notre île.



Le plus proche, Eloïse, était ce lundi matin au stade de tempête tropicale modérée. Il se trouvait peu avant 5h à 880 km au Nord-Nord-Est de nos côtes et de déplaçait vers l'Ouest à 24 km/h. Les vents maximaux estimés sur mer sont de 65 km/h, avec des rafales maximales estimées sur mer à 95 km/h.



"La tempête tropicale modérée ELOISE a peu évolué en intensité depuis hier. Elle continue de se rapprocher des côtes Nord-Est de Madagascar qui devraient être atteintes dans la nuit de mardi à mercredi ou mercredi matin entre Antalaha au Nord et Tamatave au Sud", rapporte le bulletin de Météo France. Si ce système n'est pour l'instant pas dans des conditions propices à son développement, celles-ci pourraient le devenir à l'approche de Madagascar et une intensification reste envisagée.



"Le principal danger associé à ce système sont les fortes pluies qui pourront générer des crues éclairs, des inondations et des glissements de terrain sur une grande partie du Nord de Madagascar. Les premières pluies devraient arriver en fin de nuit prochaine", est-il précisé. Il n'y a par contre pas de menace directe envisagée pour la Réunion et Mayotte.



Plus loin, Josha est également au stade de tempête tropicale modérée. Le système se trouvait peu avant 5 heures à 3335 km à l'Est de notre île. Les vents maximaux estimés sur mer sont de 75 km/h avec des rafales maximales estimées sur mer de 100 km/h. "Ce système devrait s'affaiblir rapidement en restant loin de toute terre habitée", prévoit Météo France.