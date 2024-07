90 ans de l’armée de l’air et de l’espace : un baptême de l’air en CASA pour les marmailles de 1000 Sourires

« C’est une journée historique et mémorable car cette action a lieu à l’occasion des 90 ans de l’armée de l’air et de l’espace. Et comme à l’accoutumée, nous avons voulu avoir un parrain d’exception pour cette opération en la personne de Jean-Philippe Tanguy, ex-pilote de la Patrouille de France », explique Ibrahim Ingar, président-fondateur de 1000 Sourires.

Les enfants ont été accueillis sur place par le Lieutenant-Colonel Romain Gaston, commandant de la Base Aérienne 181. C’est lui qui leur a annoncé le beau programme qui n’en revenaient pas de la chance qu’ils ont de vivre cette expérience unique !

Durant le vol, les Very Important Marmailles (VIM) ont survolé La Réunion et ont pu admirer ses paysages emblématiques à travers les hublots de l’avion militaire avec l’ex-pilote Jean-Philippe Tanguy à leurs côtés. « Ce vol a permis aux enfants de découvrir La Réunion vue d’en haut. C’est un beau cadeau quand on sait que la majorité d’entre eux n’a jamais pris l’avion », confie Ibrahim Ingar.

Des ateliers pour découvrir les missions de l’armée de l’air

La matinée à la Base Aérienne 181, qui célèbre ses 50 ans sur le site de Gillot, a été ponctuée d’ateliers afin que les enfants découvrent les missions de l’armée de l’air. Un groupe a participé à un atelier de « sauvetage et recherche en mer » (Samar) pendant qu’un autre a eu l’opportunité de visiter le hangar du détachement 36F Floréal qui abrite notamment un hélicoptère militarisé.

Pour couronner cette journée, les petits veinards ont eu droit à une dernière surprise exceptionnelle : un moment d’échanges privilégié avec Jean-Philippe « Filou » Tanguy, ex-pilote de la Patrouille de France. Les marmailles ont été captivés par ses récits, notamment celui de sa rencontre avec l’acteur Tom Cruise sur le tarmac de l’aéroport de Nice lors de la projection du film Top Gun 2 au festival de Cannes. Pour l’ex-pilote, c’est un véritable plaisir d’oeuvrer aux côtés de l’Association : « C’était un moment magique car les enfants ont découvert pour la première fois le milieu aéronautique militaire et on a pu partager un vol au dessus de cette magnifique île, qu’est La Réunion où je viens pour la première fois. Notre mission principale reste de promouvoir l’armée de l’air et de susciter des vocations chez les plus jeunes, c’est donc un plaisir pour moi d’être le parrain de cette opération ».

Les marmailles sont repartis de cette incroyable journée avec des souvenirs plein la tête. Peut-être de quoi leur donner envie d’embrasser une carrière dans l’armée de l’air !