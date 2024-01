Le 25 janvier, le général Lionel Lavergne, commandant de la gendarmerie d’Outremer, était auditionné au Sénat. L’occasion pour le haut gradé d’insister sur la prédominance des agressions subies par les gendarmes dans les territoires d’Outremer, alors même qu’ils y sont beaucoup moins nombreux en poste qu’en Hexagone.

« La moitié des agressions contre nos gendarmes en 2023 l’ont été dans les territoires ultramarins », a-t-il déclaré, comme rapporté par Le Monde, qui cite le chiffre de 7.200 personnels en poste en Outremer, dont 1.500 gendarmes mobiles et 300 militaires du GIGN.

Ce même 25 janvier, à plusieurs milliers de kilomètres du Sénat, un gendarme en poste en Martinique a été grièvement blessé lors d’un contrôle routier dans une commune proche de Fort-de-France, rapporte le site Actu17. Selon un communiqué de la préfecture de la Martinique, un homme circulant sans casque sur son scooter a refusé d’obtempérer et « violemment percuté, avec sa moto lancée à pleine vitesse, un des militaires de la gendarmerie, le projetant sur plusieurs mètres et le blessant gravement à la tête et au visage ».