10 mai : Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage

Depuis 2006, le 10 mai est la "journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition". La date avait été fixée par Jacques Chirac, alors président de la République, et annoncée dans un discours adressé au Comité pour la mémoire de l'esclavage.



Le chef de l'Etat avait à cette occasion qualifié l'esclavage de "tragédie dont tous les continents ont été meurtris". "La grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire. Avec ses pages glorieuses, mais aussi avec sa part d'ombre", avait-il déclaré.



Le 10 mai correspond au jour de l'adoption définitive, en 2001, de la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité. À l'occasion de cette journée, diverses actions sont menées dans les centres de documentation et dans les établissements scolaires. C'est aussi le moment d'une réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité.



Pour l'Outre-mer, des dates de commémoration propres aux territoires avaient été fixées. À La Réunion, c'est le 20 décembre, jour de proclamation de l'abolition de l'esclavage par Sarda Garriga en 1848.