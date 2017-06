Les Comores rompent leurs relations diplomatiques avec le Qatar

Les Comores ont annoncé ce mercredi la rupture de toute relation diplomatique avec le Qatar, juste après que l'Arabie Saoudite et trois autres pays -Bahreïn, l'Égypte et les Émirats arabes unis- ont annoncé la rupture de leur relation avec ce pays, accusé de soutenir le terrorisme.



"Il fallait faire un choix, les Comores choisissent l'Arabie saoudite même si le Qatar est un pays-frère plus qu'un pays ami", a indiqué le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, dans des propos relayés par RFI Afrique.



Pour rappel, l'an dernier, les Comores ont déjà rompu leurs relations diplomatiques avec l'Iran, au profit également de l'Arabie saoudite. Un soutien pour le royaume qui inquiète aujourd'hui dans l'archipel, indique le journal, qui souligne que certains jugent l'Etat comorien "pas si souverain puisqu'apparemment assujetti à l'Arabie saoudite qui soutient Moroni chaque année à grands coups de centaines de millions de pétrodollars".