Le cône volcanique de l’éruption du 14 juillet baptisé "Piton Delmond"

En hommage à l'un des ingénieurs, instigateurs, des observatoires volcanologiques et sismologiques français, Jean Claude Delmond, décédée cette année, l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise, le Parc National, et la Cité du volcan annoncent ce mardi avoir baptisé le cône volcanique de l’éruption du 14 juillet-28 août 2017. Le "Piton Delmond" fait donc officiellement partie des autres pitons qui se sont dressés dans l'enclos du Piton de la Fournaise à l'issue d'éruptions toutes plus magiques les unes que les autres.



"Jean Claude Delmond était ingénieur d'études à l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) dans le service des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques dont il a été pendant des années une véritable cheville ouvrière", indique l'observatoire.



Après avoir dirigé pendant une dizaine d'années l’Observatoire de Tamanrasset, il a été successivement Responsable Technique de l'Observatoire de la Soufrière de Guadeloupe, puis du Piton de la Fournaise, Responsable de l'Observatoire de Djibouti et a fini sa carrière à Paris en tant que Responsable Technique de l'ensemble des Observatoires Volcanologiques et Sismologiques de l'IPGP.



Grand passionné de volcanologie, amoureux du Piton de la Fournaise, il s'était énormément investi à l'Observatoire de la Plaine des Cafres lorsqu'il était responsable technique et a largement contribué au développement de la surveillance de ce volcan, qui est aujourd'hui l'un des volcans les mieux surveillés au monde.