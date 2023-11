Younous Omarjee : “Il y a une inquiétude renforcée et une forme de colère chez les pêcheurs”

En visite jusqu’à ce mardi, le commissaire européen à l’environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevicius, s’est engagé à aider les pêcheurs réunionnais à renouveler la flotte vieillissante de l’île. Si une enveloppe de 30.000 euros était d’abord prévue par bateau, le commissaire s’est engagé à mettre plus de moyens.

Des promesses qui n’engagent que ceux qui y croient, selon le député européen Younous Omarjee. Le parlementaire est bien plus critique quant à la position de la Commission et de l’Etat français qui ne cessent “de se renvoyer la balle sur ce dossier”. En effet, depuis les premiers échanges avec les pêcheurs en 2012, l’amendement voté au parlement à Strasbourg en 2017 et la prise en compte de cette décision en 2018 par la Commission, pas grand chose n’a avancé. “Je ne vois pas où est l’enthousiasme ? Peut-être du côté du commissaire, après avoir fait le tour de l’île, mais pas du côté des pêcheurs. Il y a une inquiétude renforcée et une forme de colère dans la rencontre entre le commissaire et les pêcheurs”, note le député.

“Pour qu’une visite soit utile, elle doit être suivie de décisions pour mettre en œuvre l’amendement que j’ai fait voter en 2017, et nous sommes en 2023”, s’agace Younous Omarjee. “La Commission avait demandé à la France de transmettre un certain nombre de données, cela n’a jamais été fait. Et lorsqu’elle les a enfin envoyés, ils ont été déclarés comme non-conformes. Une fois rentrés à Bruxelles, nous resterons près de lui pour qu’il honore l’engagement pris devant nous. Autrement, la confiance entre l’Ue et les peuples ultramarins sera encore un peu plus distendue. Car c’est ce sentiment d’injustice qui nourrit le désamour entre les peuples et l’Union”.