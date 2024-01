Vœux d’Emmanuel Macron pour 2024 : Ce qu’il faut retenir du discours du président

Le président de la République a livré une allocution de 13 minutes, prononcée depuis les jardins de l’Élysée, devant les drapeaux des nations olympiques en vue des JO de Paris, ce dimanche 31 décembre. Emmanuel Macron a débuté son discours en évoquant l’année écoulée, déplorant les difficultés rencontrées – en Ukraine et à Gaza – le réchauffement climatique ou encore l’inflation. « La peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle sont bien là, a-t-il indiqué tout en poursuivant sur un ton plus optimiste : dans un contexte de crise peut naître le meilleur ».

Le chef de l’Etat a remercié Elisabeth Borne et son gouvernement qui a mené des réformes « impopulaires », comme celle des retraites ou la loi immigration. Il a en outre évoqué des lois « historiques », prenant notamment en exemple l’augmentation du budget de la Défense.

« L’année 2024 doit, avant tout, être une année de détermination. Agir encore dans l’intérêt de la nation », a posé Emmanuel Macron annonçant de grands chantiers « de pointe du nucléaire à l’intelligence artificielle ou aux transports » et promettant un « réarmement civique » après « le réarmement économique » et « le réarmement de l’État et de nos services publics ».

Les élections européennes de juin prochain n’ont pas été oubliées, « elles mettront les Français face à un choix décisif à faire, entre continuer l’Europe ou la bloquer » tout comme les otages toujours retenus par le Hamas.