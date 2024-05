Vladimir Poutine assure que l’armée russe n’a pas l’intention de conquérir Kharkiv

Vladimir Poutine a déclaré vendredi que l'objectif de l'offensive russe dans la région de Kharkiv, en Ukraine, n'était pas la conquête de la ville. Selon le président russe, cette opération militaire répond à des attaques ukrainiennes contre le territoire russe, notamment à Belgorod, et vise à établir une "zone de sécurité" le long de la frontière. Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse à Harbin, en Chine. Poutine a précisé que bien que les forces russes progressent quotidiennement, la conquête de Kharkiv n'est pas actuellement envisagée. « Nous créons une zone sanitaire en réponse aux agressions subies sur notre territoire », a-t-il ajouté, en faisant référence aux bombardements ukrainiens sur des zones résidentielles russes. Du côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que la situation autour de Kharkiv avait été "stabilisée" malgré la nouvelle offensive russe lancée le 10 mai. Lors d'une conférence de presse, Zelensky a indiqué que les troupes russes n'avaient pénétré que jusqu'à 10 kilomètres de la frontière ukrainienne et que dans certains secteurs, il n'y avait eu aucune avancée russe significative. Zelensky a également expliqué que la construction de fortifications à la frontière avait été rendue impossible à cause des bombardements continus. Il a visité la région jeudi et confirmé que la première ligne de défense ukrainienne, plus au sud, n'avait pas été atteinte par les forces russes. Ces informations ont été rapportées par plusieurs sources médiatiques ukrainiennes, dont RBK Ukraine et Ukrainskaïa Pravda.