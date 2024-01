Vigicrues : La rivière d’Abord, la rivière des Remparts et la rivière Langevin toujours en vigilance jaune

La rivière d'Abord, la rivière des Remparts et la rivière Langevin restent en vigilance jaune crues.

Le point de vigicrues Réunion :

Vigilance crues maximale L’état maximum de la vigilance crues à La Réunion est jaune.

Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d’activités exposées et/ou saisonnières

Une accalmie des précipitations a entraîné une baisse du niveau des cours d’eau. Toutefois, compte tenu de l’état de saturation des sols, notamment sur le secteur Sud, les cours d’eau de ce secteur restent réactifs aux averses qui peuvent encore survenir sur cette partie de l’île.

Maintien de la vigilance en JAUNE : rivière Langevin, rivière des Remparts, rivière d’Abord. Levée de vigilance : ravine Blanche, ravine des Cabris.

Des précipitations pourraient impactées les secteurs Est et Sud Est de l’île (de Saint-Joseph à Saint-Benoît) ainsi que les hauts du nord en fin de journée et une réaction des cours d’eau pourrait se produire: Les cours d’eau du sud, mais également la rivière des Marsouins, la rivière des Roches et la rivière Saint-Denis.