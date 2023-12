Vidéo – Lancement ce vendredi de « Street Totochèr » : Un jeu de combat 100% La Rényon pou kass lé kui !

C'est un grand jour pour Lionel Darie et la communauté des gamers locale. Le créateur de jeu vidéo "100% dakour" lance aujourd'hui sa nouvelle œuvre, "Street Totochèr", un jeu de combat drôle et amusant qui vise avant tout à mettre en valeur la culture et la diversité réunionnaise.

« Aujourd’hui, c’est une fierté pour moi car j’ai pu atteindre mon objectif avec la distribution de Street Totochèr. Ma mission est désormais terminée, j’attends maintenant le retour du public » lance Lionel Darie, soulagé après cinq mois de travail sur sa nouvelle pépite. Après Speed Intense Island, un « Need For Speed Underground » sur les routes réunionnaises, c’est dans le registre des jeux de combat qu’a décidé de se lancer le patron de Darie Productions, histoire de « fé ri la bouche », rigole-t-il, avec toujours comme leitmotiv « la mise en avant de La Réunion dans les univers virtuels ».

En effet, on retrouve parmi les « totochèrs » des personnages inspirés de la population de l’île pour le plus grand plaisir des Réunionnais : le « kaniar lakour », la « matante », le « gramoun », la « kafrine dofé » ou encore le « guel la rak ». « Avec respect et ingéniosité, « Street Totochèr » aura pour but de transformer cette richesse en compétences de combat pour chaque personnage. Par exemple, le Yab Lé Haut qui élève ses animaux va pouvoir les invoquer dans le lieu de combat », explique Lionel Darie.

De plus, il faut savoir que le jeu aura des discours vocaux en créole pour chaque personnage, ce qui devrait rendre le jeu encore plus drôle pour celles et ceux qui comprennent toutes les nuances du créole réunionnais. Certains personnages auront leurs répliques incontournables, comme le yab avec « ki sa la vole mon ca-noooord », ou « koifé la » pour le kaniar lakour.

Comme pour Speed Intense Island, le jeu bénéficiera d’un suivi assez conséquent, avec des mises à jour qui seront régulièrement disponibles. « Il y aura toujours des améliorations ou des ajouts avec de nouveaux personnages, de nouveaux décors et de nouveaux modes de jeu (arcade, solo, histoire..). De nombreuses surprises restent à venir dans les prochains mois ! », promet Lionel Darie.

« Street Totochèr » est disponible dès ce vendredi 22 décembre sur itch.io au prix de 14,99$. La version Steam est attendue pour début 2024 tandis que l’arrivée sur les consoles (Playstation, Xbox et Nintendo Switch) est prévue pour fin 2024.

(Montage vidéo : Alexandre Robert)