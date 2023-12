« Vaine stratégie de M. Séraphin pour censurer l’opposition »

Le communiqué :

Les élus d’opposition ont été informés par mail le mercredi 6 décembre qu’ils pouvaient s’exprimer dans un délai de 48 heures dans ce magazine municipal. Ils devaient renvoyer leur

contribution avant le vendredi 8 décembre 14h00. Empêchés d’exercer ce droit dans un délai raisonnable, il nous semble nécessaire de dénoncer cette vaine stratégie de censure de M. Séraphin pour faire taire l’opposition .Des méthodes qui sont d’ailleurs jugées illégales dans les textes et les pratiques qui en découlent réservant aux élus d’opposition un espace manifestement insuffisant pour leur permettre d’exprimer un point de vue argumenté sur les réalisations de l’équipe municipale. Ce n’est pas tout , en imposant la signature de la

tribune par tous les membres des listes d’opposition, il en fige le périmètre selon le critère des seuls groupes constitués après l’élection et ne tient pas compte des évolutions pouvant intervenir en cours de mandat ou du nombre de sièges détenus. Cette tactique de museler l’opposition est systématiquement condamnée par la jurisprudence et met en évidence la difficulté pour M.Séraphin d’admettre la critique sur un support institutionnel. Elles expliquent la modification législative de 2015 qui conforte le droit d’expression de l’opposition.

Patricia Hoarau Sebastien Ibar Lucie Paula Melissa CentonPalama Tristan Floriant Isabelle Cadet Eglantine Victorine Guylain Moutama Karl Bellon Jean-François Nativel Audrey Fontaine