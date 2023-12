Un week-end pluvieux et électrique attendu à La Réunion

Selon cycloneoi.com, des pluies sont attendues les prochains jours à La Réunion. « Au cours des trois prochains jours, c’est un mélange d’averses arrivant par le Nord-Est et des développements diurnes qui seront à l’origine des précipitations pour La Réunion et Maurice. Ces pluies pourraient être localement marquées. À noter que quelques coups de tonnerre ne seraient pas complètement exclus du côté de l’île intense« , précise-t-il.

Les conditions météorologiques vont se dégrader jeudi. Selon Météo France, « des averses sont attendues par moments sur la façade Est de La Réunion » dès la nuit de vendredi et samedi. Au début du week-end, le Sud Sauvage et l’Est de La Réunion feront face à un risque de pluies plus important : « De fortes averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre sont probables dans les Hauts, plus rarement en bord de mer. »

Pour les prévisionnistes de Météo France, la journée de dimanche sera le théâtre du même scénario : une matinée plutôt ensoleillée et un après-midi gris et humide. « De fortes averses parfois orageuses sont toujours d’actualité dans les Hauts même si elles restent isolées« , détaillent-ils.