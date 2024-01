Un nouveau système dépressionnaire pourrait transiter à l’Est de La Réunion

Les risques de formation de tempête tropicale semblent se préciser pour les prochains jours. Alors que la tempête Anggrek devrait bien entrer dans le bassin loin à l'Est, plusieurs perturbations pourraient se former au Nord-Est des Mascareignes puis atteindre le stade de dépression de mousson pour s'évacuer vers le Sud en passant à l'Est des Mascareignes. Pendant ce temps, une tempête pourrait se former près de la côte de Madagascar.