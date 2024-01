« Un nouveau regard », documentaire sur les humains qui veulent sauver les animaux d’Afrique du Sud

Pour l'ONG sud-africaine Elephants, Rhinos & People (ERP), la pauvreté des populations rurales proches des réserves animalières est le principal frein à la protection des espèces braconnées. Dans leur documentaire « Un nouveau regard », Alexandra Bègue et Rémy Javel relaient l'engagement des bénévoles d'ERP en matière d'accès à l'éducation, au travail et à la santé. Avec en fil conducteur la beauté intemporelle des animaux sauvages qui font la célébrité du pays.

Autant être prévenu : « Un nouveau regard » ne constitue pas un documentaire animalier, même s’il traite de la lutte contre le braconnage – mais pas que – et qu’il a pour cadre les réserves animalières d’Afrique du Sud et leurs abords.

Le film d’Alexandra Bègue et Rémy Javel, deux Dionysiens tombés amoureux l’un l’autre lors de leurs études en Afrique en Sud, comporte bien quelques séquences d’animaux du Big Five, dont cette image saisissante d’un rhinocéros dont la corne a été sectionnée par des braconniers. Mais l’essence de ce documentaire de 40 minutes se dévoile lors d’entretiens face caméra avec des bénévoles, des employés ou des personnes en lien avec l’ONG Elephants, Rhinos & People (ERP).

Cette organisation non gouvernementale, principalement financée par des fonds privés, s’est construite sur un postulat innovant : la préservation des espèces braconnées, ou en voie de disparition, ne peut s’inscrire que dans une démarche volontariste de soutien aux populations rurales pauvres qui vivent autour (et parfois même à l’intérieur) des réserves animalières d’Afrique du Sud et de Namibie.

Un principe d’aide au développement économique par l’accès à l’éducation, aux soins et au travail qui guide l’ensemble des projets mis en œuvre par Elephants, Rhinos & People, quand nombre d’ONG dans le monde habillent leurs programmes de quelques considérations pour les populations locales.

« En 2018, dix ans après notre rencontre, on a voulu retourner en Afrique du Sud mais on ne voulait pas faire des choses classiques comme le safari, on l’avait déjà fait. On voulait faire de l’écovolontariat, alors on a demandé à ERP de quelle manière on pouvait les aider. Ils nous ont dit qu’ils avaient besoin de communiquer sur leurs actions et ils nous ont demandé de filmer les gens qui s’investissaient dans leurs projets », relate Alexandra Bègue, qui réside et travaille désormais à Berlin avec son compagnon.

Nanti d’un appareil photo à 500 euros acheté avec la première paye que vient de toucher Alexandra Bègue, le couple s’envole ainsi en Afrique du Sud où il parcoure 10.000 km et traverse 7 réserves pour recueillir les témoignages de femmes et d’hommes en lien avec les projets d’ERP. Comme la réintroduction des rhinocéros dans des zones où ils s’établissaient auparavant en bon voisinage avec une population entre temps chassée, elle, par le régime de l’Apartheid.

Le documentaire « Un nouveau regard » s’attache aussi à montrer l’engagement de l’ONG dans des actions aussi variées que la mise à disposition d’ordinateurs à des enfants pour l’apprentissage de l’informatique, l’étude comportementale des éléphants visant notamment à déterminer leur état de stress afin d’éviter qu’ils ne chargent les habitations environnantes, le don de vélos pour des écoliers habitant des endroits reculés, la surveillance et la protection des animaux en danger via des dispositifs numériques, la promotion d’un artisanat en lien avec les réserves animalières prisées des touristes ou, enfin, le soutien médical et psychologique à des personnes atteintes du Sida dans un dispensaire.

Autant de séquences qui avaient initialement vocation à être utilisées dans des vidéos courtes pour les réseaux sociaux, mais que le couple s’est décidé à exploiter dans un projet de documentaire plus ambitieux, en y incluant des images d’animaux fournies par un vidéaste de l’ONG.

« Pendant le Covid, on était en en Allemagne et on a créé le collectif Xploratopia avec des amis de La Réunion. C’est comme ça qu’on a décidé de bosser ensemble sur cette idée de documentaire », se souvient Rémy Javel, qui donne des cours de dessin à Berlin, tandis qu’Alexandra Bègue travaille pour une grande entreprise et fait partie du conseil d’administration de French Tech Berlin. Les autres membres du collectif s’impliquent à distance dans la création du documentaire, en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité, à l’image de Jonathan Degard, l’auteur des partitions de piano du film.

Sans moyens professionnels, le montage du film s’étire sur une longue période et le collectif choisit d’y intégrer des mises à jour pour informer des progrès de certains projets. L’objectif du documentaire, disponible à l’achat (4,99 euros) depuis ce samedi sur la plateforme de vidéo à la demande Vimeo, demeure celui qui animait le couple lors de leur séjour en Afrique du Sud de 2018 : aider l’ONG Elephants, Rhinos & People. Cette fois en lui reversant l’intégralité des fonds générés par la ventr du documentaire « Un nouveau regard ».