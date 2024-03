Téléchargez le Plan de Mobilité de La CINOR (2023-2033)

La CINOR a arrêté son Plan De Mobilité (PDM) 2023 – 2033 lors de son Conseil Communautaire du 7 décembre 2023.

Le PDM de La CINOR est un outil de planification de l’organisation de la mobilité : il détermine les grands principes de la mobilité sur le Territoire Nord et caractérise les déplacements des personnes et des marchandises.

Il est élaboré en tenant compte de la diversité du territoire (le milieu urbain, les mi-pentes et les Hauts), ainsi que des besoins de la population. Le PDM vise à contribuer, grâce à son plan d’actions, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports afin de lutter contre le changement climatique.

Il répond également à des objectifs de performances environnementales de lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore, ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. Le PDM est un condensé de concertation et de réflexions partagées sur la vision de la mobilité d’aujourd’hui et de demain pour La CINOR.