Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité 2024 : rendez-vous le 10 mars !

Après le succès populaire de la précédente édition, la 5ème Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité se tiendra les 9 et 10 mars 2024.

Les Réunionnais se mobiliseront encore cette année pour appeler à un sursaut et envoyer un signal fort de mobilisation au monde depuis notre île : la biodiversité de La Réunion est en danger, et les impacts multiples nécessitent une mobilisation collective pour un nouveau modèle pérenne.

La Ville de Sainte-Suzanne et ses partenaires proposent cette année trois jours de sensibilisation et de mobilisation pour l’environnement. Un événement citoyen ouvert à tous pour découvrir les actions menées sur le Territoire Nord, participer à des jeux de sensibilisation, des animations ainsi qu’à des conférences et des animations tout au long de la journée.

L’an passé ce sont plus de 4000 marcheurs qui se sont mobilisés en faveur du climatet pour cette nouvelle édition nous vous attendons encore plus nombreux !

La Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité commencera à 8h du Parc du Bocage de Sainte-Suzanne le 10 mars 2024.

Ansanb, nou marsh pou la planèt!