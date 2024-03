Le programme de la Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité 2024

Demandez le programme de la 5ème édition de la Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité qui se déroulera les 9 et 10 mars 2024 à Sainte-Suzanne

L’an passé ce sont plus de 4000 marcheurs qui se sont mobilisés en faveur du climat et pour cette nouvelle édition nous vous attendons encore plus nombreux !

Pour s’inscrire : https://t.ly/Q5RyZ

Utilisons le hashtag #MarcheClimatReunion pour faire entendre notre voix.

Ansanb, nou marsh pou la planèt !