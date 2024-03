En images : La Marche Réunionnaise pour le Climat et la Biodiversité 2024

La marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité a confirmé son succès populaire, avec une participation toujours plus nombreuses des réunionnais au stade du Bocage (Sainte-Suzanne), le dimanche 10 mars 2024.

Plus de 6500 personnes ont répondu à l’appel cette année, démontrant un engagement commun en faveur de l’environnement. Le stand de La CINOR a par ailleurs pu accueillir plus d’une centaine d’enfants pendant la fin de semaine, pour les sensibiliser à la protection du climat et la biodiversité de La Réunion. Les marmailles des centres aérés ont ainsi planté 45 arbres endémiques de La Réunion lors de ce weekend placé sous le signe de la transition écologique.

Découvrez les images sur la page de la CINOR