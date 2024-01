Le point sur les transports scolaires

Suite au passage du cyclone Belal, les services de transports scolaires de la CINOR sont en partie perturbés.

Aujourd’hui mercredi 24 janvier, il existe encore des difficultés sur certains points.

En effet, du fait d’obstacles encore présents sur les voies publiques, la circulation des véhicules de transports reste contrainte.

Aussi, le transport des élèves ne pourra être assuré dans les conditions normales sur les secteurs suivants :

Sur la Commune de Saint-Denis

Secteur du Brûlé : Desserte en transport scolaire jusqu’à l’école du Brûlé (Village).

Secteur de Saint-Bernard : les collégiens et les lycéens empruntant habituellement les services de transport scolaire aux arrêts « Jasmin », « Eglise Saint-Bernard », « Mairie de Saint-Bernard », « Père Raimbault » et « Fraise des bois », ont la possibilité de se rendre aux arrêts « Christ » (intersection Chemin La Croix et Chemin Cimetière) ou « Grande Chaloupe » (situé près de la Ruelle Bambous). Les élèves des écoles primaires et élémentaires de Saint-Bernard et des Affouches seront pris en charge à leurs arrêts habituels.

Sur la commune de Sainte-Marie

Route de l’Espérance : les circuits sont assurés depuis mardi 23 janvier.

Chemin Lagrange : le transport scolaire sera assuré jusqu’au lotissement « Colombo ». Les élèves de la rue Hubert Grondin ont la possibilité de rejoindre l’arrêt Colombo (chemin Lagrange) ou Cannelle (Piton Cailloux).

Sur la Commune de Sainte-Suzanne :

Les services de transport scolaire sont assurés normalement.