TCO : Avis d’attribution- Appel d’offres ouvert – Marché de travaux

Organisme : Communauté d’agglomération Territoire de la Côte Ouest (TCO)

BP 49

97822 LE PORT CEDEX – REUNION

Tél : 0262 32 12 12

Fax : 0262 32 22 22

Courriel : courrier@tco.re

Objet du marché : Travaux Tous Corps d’Etat (TCE) de maintenance corrective et amélioration des bâtiments et espaces publics du TCO-Relance.

Numéro du Marché : 2023DTP106

Prestataire retenu lot 1 : Entreprise Maintenance du Bâtiment (E.M.B)– 299 Chemin de Ligne La Saline – 97422 Saint-Paul – Siret 90749330800015

Montant retenu lot 1 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 3 700 000 € HT.

Prestataire retenu lot 3 : KD ENTREPRISE – 13 Rue Pierre Aubert -ZI du Chaudron – 97490 Sainte-Clotilde Siret : 33237206900051

Montant retenu lot 3 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 620 000 € HT.

Prestataire retenu lot 4 : KD ENTREPRISE – 13 Rue Pierre Aubert -ZI du Chaudron – 97490 Sainte-Clotilde Siret : 33237206900051

Montant retenu lot 4 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 670 000 € HT.

Prestataire retenu lot 5 : KD ENTREPRISE – 13 Rue Pierre Aubert -ZI du Chaudron – 97490 Sainte-Clotilde Siret : 33237206900051

Montant retenu lot 5 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 700 000 € HT.

Prestataire retenu lot 6 : KD ENTREPRISE – 13 Rue Pierre Aubert -ZI du Chaudron – 97490 Sainte-Clotilde Siret : 33237206900051

Montant retenu lot 6 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 800 000 € HT.



Prestataire retenu lot 8 : Société de Bâtiment et de Travaux Publics des Mascareignes (S.B.T.P.M)

Montant retenu lot 8 : Accord cadre mono attributaire sans montant minimum et avec un montant maximum de 650 000 € HT

– Publication de l’avis d’attribution au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la réf : n° 23-155700

– Publié sur le site : https://wwww.marches-securises.fr Le dossier de consultation peut être obtenu à l’adresse suivante : https://wwww.marches-securises.fr

Date d’envoi de l’avis d’attribution à la publication au BOAMP/JOUE : Le 07 Novembre 2023

Date de publication de l’encart au JAL : Le 08 Novembre 2023

Le Président du TCO

Emmanuel SERAPHIN